Вакансия директора юрагентства в Псковской области оказалась самой высокооплачиваемой по итогам 2016 года

11:09, 11 января 2017, ПАИ

Самой привлекательной вакансией уходящего года в Псковской области стала позиция директора юридического агентства с зарплатой от 120 тыс. рублей. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий составила служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад. При этом размер средней зарплаты в регионе за год составил 30 тыс. рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2016 году в регионе было опубликовано в следующих отраслях: «Торговля» (51%), «Строительство» (13%), «Производство» (11%).

По данным HeadHunter, самыми востребованными в прошлом году оказались специалисты следующих сфер: «Продажи» (34% от общего числа вакансий), «Банки, инвестиции, лизинг» (17%) и «Транспорт, логистика» (14%) – работников из этих профессиональных областей работодатели искали чаще всего. Меньше всего вакансий в Псковской области было отмечено в сферах: «Инсталляция и сервис», «Добыча сырья» и «Государственная служба, НКО» - совокупно по трём отраслям около 1% от общего числа предложений о работе, размещённых работодателями города в исследуемый период.

В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Псковской области также вошли: директор по строительству - от 100 до 150 тыс. рублей, директор юридического департамента - от 100 тыс. рублей, руководитель отдела продаж электротехнической продукции/региональный управляющий/руководитель филиала - от 100 тыс. рублей, руководитель регионального филиала в сфере страхования - от 90 тыс. рублей, супервайзер (торговля) - от 70 до 140 тыс. рублей, инженер ПТО, директор магазина, супервайзер (розничная торговля) — от 70 тыс. рублей.

В ходе исследования были проанализированы 13 тыс. 579 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.