Фонд «Земляки» установил пандус в доме великолучанки, воспитывающей дочь-инвалида

11:14, 11 января 2017, ПАИ

Фонд «Земляки», недавно созданный по инициативе депутата Государственной Думы РФ от Псковской области Александра Козловского, помог великолучанке Марии Щербаковой, которая воспитывает 14-летнюю дочь-инвалида, и установил в её доме пандус. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Квартира Щербаковых хоть и находится на первом этаже, но преодолеть даже шесть ступенек каждый раз непросто. С просьбой установить пандус Мария Анатольевна обращалась неоднократно, и, как она рассказала, во время предвыборных кампаний многие кандидаты обещала ей помочь, но дальше этого дело не шло», - отметили в пресс-службе.

«Сейчас я понимаю, что на нашей беде люди просто хотели сделать себе рекламу, а до наших проблем дела никому не было. Единственным человеком, который не просто пообещал, а помог, оказался Александр Козловский. Большое ему за это спасибо! Такие люди как Александр Николаевич, которые действительно сочувствуют и помогают тем, кто оказался в трудной ситуации – это настоящие народные избранники и я считаю, что мы поступили правильно, доверив ему представлять нашу область в Государственной Думе», - сказала Мария Щербакова.

Установленный пандус, подчеркнули в пресс-службе городской администрации, очень удобной конструкции: он откидывается и не создает неудобств для соседей в малогабаритном подъезде.

Добавим, работа фонда «Земляки» направлена на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Александр Козловский перечисляет на благотворительность 50% своей зарплаты в Госдуме.