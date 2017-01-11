В Пскове полицейские изъяли более 200 аккумуляторных батарей, снятых с автомобилей

11:14, 11 января 2017, ПАИ

В Пскове полицейские выявили факты незаконной скупки и хранения лома черных и цветных металлов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре на территории у частного дома по Болотному переулку 44-летний мужчина, не имея соответствующей лицензии, незаконно скупал и хранил лом черных и цветных металлов.

Аналогичные нарушения были допущены и другими лицами, организовавшими подобные пункты приема на Крестовском шоссе, а также на улицах Николая Васильева и Крупской.

Все эти граждане привлечены к административной ответственности.

Только вчера в ходе рейдовых мероприятий полицейские изъяли 225 аккумуляторных батарей, снятых с грузовых и легковых автомобилей. Их принадлежность предстоит установить сотрудникам уголовного розыска.