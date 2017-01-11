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Общество

За год в Пскове сотрудники ГИБДД остановили 120 пьяных водителей-рецидивистов

За 2016 год в Пскове сотрудники Госавтоинспекции остановили 120 нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live.

«По итогам года у нас всё-таки снизилось количество нетрезвых водителей, - отметил В. Папорт. - В общей сложности, на 100 водителей у нас было меньше задержано пьяных, чем в 2015 году». По его словам, всего за год были задержаны 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения, за новогодние праздники — 11.

Также руководитель ведомства рассказал, что за 10 дней 2017 года в Пскове произошли 9 ДТП, в результате которых пострадали 13 человек. При этом за 8 праздничных дней случились всего 4 аварии. «Это ниже, чем обычно. Это было связано и с резким понижением температуры», - заметил он.

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