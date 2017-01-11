Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%

11:25, 11 января 2017, ПАИ

Я искренне благодарен администрации Пскова: очень много средств вложено в улучшение улично-дорожной сети города, в частности, в соблюдение ГОСТов», - заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Он подчеркнул, что все принятые меры в комплексе дают положительный результат. «У нас пешеходы начинают переходить дорогу организованно в тех местах, где это предусмотрено для них», - заметил Владимир Папорт.

По его словам, благодаря работе руководства Пскова и сотрудников ГИБДД аварийность на дорогах города сократилась на 20%, а число погибших уменьшилось на 50%.