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Общество

Аварийность на дорогах Пскова сократилась на 20%, а число погибших в ДТП – на 50%

Я искренне благодарен администрации Пскова: очень много средств вложено в улучшение улично-дорожной сети города, в частности, в соблюдение ГОСТов», - заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января.

Он подчеркнул, что все принятые меры в комплексе дают положительный результат. «У нас пешеходы начинают переходить дорогу организованно в тех местах, где это предусмотрено для них», - заметил Владимир Папорт.

По его словам, благодаря работе руководства Пскова и сотрудников ГИБДД аварийность на дорогах города сократилась на 20%, а число погибших уменьшилось на 50%.

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