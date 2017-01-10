В Пскове прошли соревнования по мини-футболу и фехтованию

11:39, 11 января 2017, ПАИ

Первенство Пскова по мини-футболу среди юношеских команд прошло в четырёх возрастных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в соревнованиях приняли участие 32 команды. В результате команда «Стрела-1» стала сильнейшей в двух возрастных категориях: 2002-2003 и 2004-2005 годы рождения. В других группах победу одержали «Псков-747-08-1» и «Псков-747-06». Подопечные тренера Андрея Скориченко — спортсмены «Стрелы-06» - оказались бронзовыми призёрами среди футболистов 2006-2007 годов рождения. Среди самых юных футболистов (2008-2009 годы рождения) команда «Стрела-08-1» стала серебряным призёром. Победители были награждены кубком, призеры первенства получили грамоты и медали.

Также на заводе «Псковэлектросвар» прошел турнир по фехтованию «Рождественские встречи». Соревнования проводились среди девушек и юношей в 6 возрастных группах. Победителями стали Вероника Зызина, Михаил Николаев, Анастасия Карпова, Никита Тиханов, Егор Пайст, Анастасия Мельников и Александр Тудаков. Всего в состязаниях участвовали 112 человек.