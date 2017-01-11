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Владимир Папорт: В очередной раз дана отсрочка вступления запрета перевозки детей автобусами старше 10 лет

В очередной раз дана отсрочка вступления в силу нормы о запрете перевозки детей автобусами, возраст которых превышает 10 лет. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, речь идёт об организации перевозки групп детей – от 8 человек.

Постановление Правительства №1177, которое предусматривает введение нормы, запрещающей перевозку детей на автобусах старше 10 лет, должно было вступить в силу с 1 января текущего года. Но, рассказал Владимир Папорт, 30 декабря 2016 года было внесено изменение в документ - введение нормы перенесено на 1 июля 2017 года.

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