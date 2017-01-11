Спасатели доставили продукты на острова Псковского озера

11:46, 11 января 2017, ПАИ

10 января состоялась первая в 2017 году доставка продуктов на острова имени Залита и Белова в Псковском озере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Аварийно-спасательная служба Псковской области по заявкам от местных властей осуществляет регулярные выезды на острова. Наибольшее количество рейсов приходится на период становления и разрушения ледяного покрова, когда сообщение с островами возможно только на катере на воздушной подушке. Так, в осенне-зимний период 2016 года спасатели поисково-спасательного отряда города Пскова совершили порядка 20 таких выездов, доставляя на острова не только продукты, но и бригады энергетиков. Также они вывозили с островов людей, которым требовалась квалифицированная медицинская помощь.

В этот раз спасатели доставили на острова различные продукты, в том числе сахар, муку, овощи, молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, а также другие товары первой необходимости, которые пополнили ассортимент магазина. Кроме того, на остров Залита привезли медицинского работника, который провел приём местных жителей.

Не остаётся без внимания и население других островов Псковского озера – Каменка и Колпина. 11 и 12 января к жителям этих островов отправятся спасатели на судне на воздушной подушке, которые отвезут их в магазин посёлка Крупп Печорского района.

«Показательно, что все «островитяне» выражают благодарность органам власти и спасателям за эту помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от «большой земли», они знают, что помощь придет к ним в любой ситуации», - заключили в ведомстве.