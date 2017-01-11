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Два предложения по изменению дорожной инфраструктуры в Пскове прокомментировал начальник УГИБДД

Два предложения по изменению дорожной инфраструктуры в Пскове прокомментировал начальник УГИБДД УМВД по городу Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live.

Один из зрителей задал вопрос о целесообразности забора возле ЦУМа и предложил запретить там стоянку машин в целях безопасности. «Начнём с того, что ограждает данное ограждение? Детский парк. Оно и было поставлено, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Родители могут отвлечься, отойти в сторону, а ребёнок выйдет на проезжую часть. Даже, если идёт рядом с родителями, он может неосознанно рвануть на дорогу, - ответил В. Папорт. - Что касается выхода из автомобиля — по краю проезжей части в состоянии вы пройти».

Также поступил вопрос о том, «не пора ли убрать переход у детской больницы на Коммунальной». Руководитель УГИБДД сообщил, что за 2016 год участники городской комиссии по безопасности дорожного движения, среди которых — представители движения «Убитые дороги» и автобусного парка, приняли решение о ликвидации порядка 10 пешеходных переходов. «Последнее ДТП на этом переходе было в позапрошлом году. Там большую роль сыграли камера и знак снижения скорости. При соблюдении водителями скоростного режима там проблемы нет, - сказал Владимир Папорт. - Заторовых ситуаций на четырехполосной дороге нет. Там больше затор создаёт перекрёсток Юбилейная — Коммунальная».

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