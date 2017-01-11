В прошлом году в Пскове 190 водителей наказали за нарушение правил перевозки детей

11:57, 11 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Пскове за нарушение правил перевозки детей был оштрафован 191 водитель. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт в прямом эфире проекта ПАИ-live. Он напомнил, что штраф за такое правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

Владимир Папорт отметил, что есть разработанный МВД проект поправок в Правила дорожного движения, который предусматривает изменение пункта 22.9 и предполагает безальтернативное использование детских удерживающих устройств при перевозке детей до 7 лет, а также использование таких устройств или предусмотренных конструкцией ремней безопасности для перевозки детей от 7 до 11 лет.

«Мы проводили исследования, которые показали, что детские кресла, не соответствующие нормативам, наносят больший вред, чем сам факт ДТП. У нас имелись такие прецеденты в городе, когда ребёнок при боковом ударе получал телесные повреждения, ударяясь о боковые щетки детского удерживающего устройства. Не хочу делать антирекламу, но по данным исследований, те же самые накладки на ремни ФЭСТ не безопасны для перевозки детей. Но пока изменения в ПДД — только проект. Они обсуждаются на уровне Правительства», - рассказал начальник Госавтоинспекции Пскова.

Он призывал родителей непременно пристёгивать детей при перевозке в автомобиле и привёл несколько примеров того, что может произойти, если ребёнок не был пристёгнут. Так, около 6 лет назад на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского при ударе ребёнок выбил стекло и вылетел на проезжую часть, а уже в этом году, 7 января, на трассе в Великолукском районе 4-летний пассажир вылетел из салона машины при ДТП и погиб.

Остановился Владимир Папорт и на оставлении детей одних в автомобилях. По его словам, около 8 лет назад сотрудники ГИБДД выезжали к гипермаркету «Максимус», где в 30-градусную жару родители оставили в машине маленького ребёнка. Инспекторы тогда выбили стёкла в автомобиле, потому что ситуация реально угрожала жизни и здоровью ребёнка, рассказал начальник УГИБДД.

Он добавил, что в законопроекте МВД предусматриваются изменения в Правила дорожного движения, касающиеся оставления несовершеннолетнего одного в салоне машины.