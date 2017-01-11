Россиянке не дали вывезти собаку из Псковской области в Латвию

12:05, 11 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запрещен вывоз собаки гражданкой России в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с отсутствием ветеринарного свидетельства, отметки компетентного органа в международном паспорте о проведении клинического осмотра животного в течение 5 дней перед отправкой, а также нарушением сроков вакцинации против бешенства, проведенной более чем 12 месяцев назад, вывоз собаки был запрещен.

В ведомстве отметили, что в январе этого года подобный случай запрета вывоза или ввоза животных- компаньонов на территорию России или из нее - не единичный.

