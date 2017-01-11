Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова за год приняла более 54 тысяч обращений

12:28, 11 января 2017, ПАИ

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова подвела итоги за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего за отчетный период поступило более 54,5 тыс. обращений граждан, в том числе почти 30 тыс. – по вопросам городского хозяйства, более 10 тыс. – по системам жизнеобеспечения, около 7 тыс. – по работе управляющих компаний.

На системах жизнеобеспечения были зафиксированы 779 аварий, из них 373 нарушения холодного водоснабжения, 222 – горячего водоснабжения, 136 – теплоснабжения, 35 – электроснабжения, 13 – газоснабжения. Благодаря оперативному реагированию, все аварийные ситуации устранялись в рабочем порядке. Чрезвычайных ситуаций в прошлом году не произошло, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В 2016 году в Пскове были отработаны 60 штормовых предупреждений, в том числе 14 - по усилению ветра, в результате которого упали 77 деревьев; 8 случаев пожарной опасности; 36 гроз и ливней, гололедное явление и ранние заморозки. Кроме того, зарегистрированы порядка 130 пожаров: 31 - в жилом фонде, 59 – в нежилом, 39 возгораний автомобилей. Также за указанный период случилось 130 возгораний мусора на открытых территориях, 9 палов травы.

В ЕДДС Пскова добавили, что в городе проводится систематический мониторинг территорий на предмет освещенности улиц, образования наледей и сосулек, подтоплений, уборки.