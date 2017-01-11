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Культура

Псковичам предлагают виртуальную экскурсию по заповедникам и национальным паркам России

16 января в 16:00 в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная, 87-а) состоится виртуальная экскурсия «Заповедники и национальные парки России и Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Мероприятие подготовлено в рамках экологического цикла «Открой дверь в мир природы», посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

В рамках этого цикла в течение 2017 года в библиотеке пройдут 12 виртуальных экскурсий, посвященных заповедникам, национальным паркам и наиболее интересным природным территориям России, в том числе Псковской области.

Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону (8112) 57-16-15.

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