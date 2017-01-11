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Происшествия

Мошенники под видом работников банка обманули жительницу Пытылово почти на 8 тысяч рублей, а псковича – на 6 тысяч

Жительница Пыталово и пенсионер из Псковского района стали жертвами мошенников, которые представились работниками банка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,  по версии следствия, в Пыталово у молодой женщины 10 января состоялся телефонный разговор с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что для предотвращения несанкционированного доступа к банковской карте необходимо уточнить ее реквизиты. Интересовавшую его информацию незнакомец получил. А затем с карты данной гражданки были сняты 7 тыс. 600 рублей. По данному факту полиция возбудила  уголовное дело.

А в Псковском районе пенсионеру поступило СМС-сообщение о снятии с его банковской карты денежной суммы. Мужчина связался по указанному телефону с гражданином, который  назвался работником банковской сферы. Тот обманным путем сумел узнать у пенсионера данные его банковской карты, с которой позднее были сняты  6 тыс. 300 рублей. Теперь с этим случаем разбираются  в  ОМВД России по Псковскому району.

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