Мошенники под видом работников банка обманули жительницу Пытылово почти на 8 тысяч рублей, а псковича – на 6 тысяч

12:51, 11 января 2017, ПАИ

Жительница Пыталово и пенсионер из Псковского района стали жертвами мошенников, которые представились работниками банка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пыталово у молодой женщины 10 января состоялся телефонный разговор с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что для предотвращения несанкционированного доступа к банковской карте необходимо уточнить ее реквизиты. Интересовавшую его информацию незнакомец получил. А затем с карты данной гражданки были сняты 7 тыс. 600 рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

А в Псковском районе пенсионеру поступило СМС-сообщение о снятии с его банковской карты денежной суммы. Мужчина связался по указанному телефону с гражданином, который назвался работником банковской сферы. Тот обманным путем сумел узнать у пенсионера данные его банковской карты, с которой позднее были сняты 6 тыс. 300 рублей. Теперь с этим случаем разбираются в ОМВД России по Псковскому району.