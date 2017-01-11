ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах

12:52, 11 января 2017, ПАИ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) не поддержала предложение псковича, члена комитета Госдумы по транспорту и строительству, лидера движения «Убитые дороги» Александр Васильева о выделении сегвеев, гироскутеров, моноколёс и электрических самокатов, а также других видов индивидуального транспорта на электротяге, который может двигаться по дорогам общего пользования, в отдельную категорию транспортных средств.

Как сообщает ТАСС, парламентарий просил ведомство урегулировать статус таких электрических средств передвижения, чтобы определить меры ответственности их водителей в случае дорожных происшествий. Александр Васильев предлагал с учётом роста популярности таких средств передвижения внести соответствующие изменения в ПДД РФ.

Однако в ГИБДД ответили, что владельцы новых видов электротранспорта относятся к категории пешеходов. В ответе ведомства на запрос депутата указано: «С точки зрения Правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования».

На это Александр Васильев заметил, что данная позиция Госавтоинспекции означает, что в ближайшее время граждане пользующиеся, к примеру, сегвеями, не должны будут страховать ответственность перед третьими лицами и получать права как водители транспортных средств, однако и не смогут ездить по дорогам общего пользования, а только по тротуарам или обочине.

Вместе с тем политик считает, что необходимо следить за взаимодействием обычных пешеходов с владельцами новых видов электротранспорта. «Уже зафиксированы несколько несчастных случаев с участием электротранспорта, в которых получили травмы в том числе дети. Будем держать на контроле ситуацию взаимоотношений владельцев сегвеев и обычных пешеходов, - подчеркнул депутат. «Но назвать пешеходами тех, кто передвигается по тротуарам на таких ТС, скорость которых может достигать 25 км в час, язык не поворачивается», - добавил лидер «Убитых дорог».

Между тем сегодня, 10 января, в эфире ПАИ-live начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт прокомментировал инициативу депутата. Он сказал, что не видит необходимости в дополнительном законодательном регулировании этого вопроса: «Правила движения регламентируют этот вопрос чётко: им [владельцам индивидуальных транспортных средств на электросиле — ПАИ] предписывается движение в правой полосе, в левой они могут находится только при повороте налево — также, как если бы эти люди ехали на велосипеде. А знать ПДД обязаны не только водители, но и иные участники дорожного движения».