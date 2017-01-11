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Политика

ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сигвеях, гироскутерах и моноколёсах

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) не поддержала предложение псковича, члена комитета Госдумы по транспорту и строительству, лидера движения «Убитые дороги» Александр Васильева о выделении сегвеев, гироскутеров, моноколёс и электрических самокатов, а также других видов индивидуального транспорта на электротяге, который может двигаться по дорогам общего пользования, в отдельную категорию транспортных средств. 

Александр Васильев (справа) передвигается на сегвее по улицам Пскова

Как сообщает ТАСС, парламентарий просил ведомство урегулировать статус таких электрических средств передвижения, чтобы определить меры ответственности их водителей в случае дорожных происшествий. Александр Васильев предлагал с учётом роста популярности таких средств передвижения внести соответствующие изменения в ПДД РФ.

Однако в ГИБДД ответили, что владельцы новых видов электротранспорта относятся к категории пешеходов. В ответе ведомства на запрос депутата указано: «С точки зрения Правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования».

На это Александр Васильев заметил, что данная позиция Госавтоинспекции означает, что в ближайшее время граждане пользующиеся, к примеру, сегвеями, не должны будут страховать ответственность перед третьими лицами и получать права как водители транспортных средств, однако и не смогут ездить по дорогам общего пользования, а только по тротуарам или обочине. 

Вместе с тем политик считает, что необходимо следить за взаимодействием обычных пешеходов с владельцами новых видов электротранспорта. «Уже зафиксированы несколько несчастных случаев с участием электротранспорта, в которых получили травмы в том числе дети. Будем держать на контроле ситуацию взаимоотношений владельцев сегвеев и обычных пешеходов, - подчеркнул депутат. «Но назвать пешеходами тех, кто передвигается по тротуарам на таких ТС, скорость которых может достигать 25 км в час, язык не поворачивается», - добавил лидер «Убитых дорог».

Между тем сегодня, 10 января, в эфире ПАИ-live начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт прокомментировал инициативу депутата. Он сказал, что не видит необходимости в дополнительном законодательном регулировании этого вопроса: «Правила движения регламентируют этот вопрос чётко: им [владельцам индивидуальных транспортных средств на электросиле — ПАИ] предписывается движение в правой полосе, в левой они могут находится только при повороте налево — также, как если бы эти люди ехали на велосипеде. А знать ПДД обязаны не только водители, но и иные участники дорожного движения». 

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