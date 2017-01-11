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У безработного псковича мужчины полицейские нашли марихуану и амфетамин

У 38-летнего безработного жителя Пскова полицейские изъяли наркотики, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Мужчина был пассажиром автомобиля ВАЗ-2106, который 10 января в Пскове на улице Инженерной в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу. Пассажира ВАЗа задержали. В ходе досмотра у него обнаружили пакет с марихуаной, а в автомобиле -  амфетамин  массой 2,87 грамма, что является крупным размером.

По данному факту ведется проверка.

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