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Общество

Дорожный просвет: ПАИ-live c Владимиром Папортом

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  сегодня, 11 января, был начальник УГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт. Он подробно рассказал о нововведениях 2017 года для автовладельцев: о новых правилах перевозки детей, об электронных полисах ОСАГО, автоматической системе оповещения о ДТП, о возврате к бальной системе для нарушителей Правил дорожного движения. Также Владимир Папорт пояснил, где и когда в Пскове появятся новые светофоры, возможен ли «круг» на улице Поземского и часто ли инспекторы штрафую дорожников за ямы в асфальте. 

 

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