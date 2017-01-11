Дорожный просвет: ПАИ-live c Владимиром Папортом
Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 11 января, был начальник УГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт. Он подробно рассказал о нововведениях 2017 года для автовладельцев: о новых правилах перевозки детей, об электронных полисах ОСАГО, автоматической системе оповещения о ДТП, о возврате к бальной системе для нарушителей Правил дорожного движения. Также Владимир Папорт пояснил, где и когда в Пскове появятся новые светофоры, возможен ли «круг» на улице Поземского и часто ли инспекторы штрафую дорожников за ямы в асфальте.