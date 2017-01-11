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Культура

Псковская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор в новый проект

Театральная мастерская «Гвозди», которая работает на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области с 2015 года, объявляет набор в новый проект. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции, попасть в него могут все желающие от 8 до 18 лет.

Отборочный тур пройдет 28 января в Театрально-концертной дирекции. Подробности можно узнать по телефону 8-(911)-3957763.

Премьера проекта состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».

Напомним, что театральная мастерская «Гвозди» уже выпустила две работы – спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра и  постановку «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», её зрители увидели на малой сцене театра в ноябре 2016 года.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев. 

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