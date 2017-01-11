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Общество

Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог

Руководитель УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт сегодня, 11 января, в ПАИ-live рассказал о механизме реагирования дорожных инспекторов на ДТП, произошедшей из-за плохого состояния дорог.

Он отметил, что водители, чьи машины получили повреждения из-за ям на дорогах, иногда вызывают сотрудников ГИБДД для фиксации ненормативного состояния дороги. 

«Такие случаи имели место особенно в декабре 2016 года, когда ввиду перепадов температур был сильно разрушен верхний слой асфальта на дорогах, — отметил начальник псковской госавтоинспекции. — Каждое такое ДТП было оформлено. Соответственно, помимо реагирования на сообщение о происшествии, на место сразу же вызывались дорожные организации, обслуживающие данную зону. У нас обслуживали территории Завеличья и центра города организация «Чистый град», по Запсковью — другая эксплуатирующая организация. На все такие ДТП они вызывались, это актировалось и выдавались предписания на устранение данных недостатков».

На вопрос ведущего о том, каким образом инспекторы ГИБДД определяют, действительно ли машина получила повреждение из-за, например, выбоин, Владимир Папорт пояснил: «Мы регистрируем заявления граждан, а дальше взаимосвязь вреда транспортному средству и состоянием дороги устанавливается в ходе гражданско-правовых взаимоотношений между пострадавшим и эксплуатирующей организацией. Как правило, для этого проводятся экспертизы».

Один из зрителей прямого эфира задал в чате гостю в студии вопрос о том, почему ГИБДД категорически не выдаёт пострадавшим на руки копию схемы ДТП, которая нужна для подачи досудебной претензии к дорожной организации. 

«КоАП чётко регламентирует перечень копий тех документов, которые выдаются лицу, потерпевшему в результате ДТП: выдаётся справка о дорожно-транспортном происшествии, а также выдаётся постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Иного перечень не предусматривает, — ответил Папорт. —Все документы по факту ДТП при подаче гражданского иска запрашиваются судом и суду предоставляются. Но согласно 25 главе КоАП потерпевший вправе знакомится со всеми материалами по своему делу». 

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