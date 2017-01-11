Владимир Папорт: Не надо путать осмотр и досмотр транспортного средства

14:04, 11 января 2017, ПАИ

Начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт сегодня, 11 января, в прямом эфире ПАИ-live ответил на вопрос зрителя в чате, имеет ли госавтоинспектор право останавливать в городе машины для проверки документов и осмотра багажника.

«Проверка документов в населённых пунктах осуществляется беспричинно только с точки зрения водителя — с точки зрения инспектора в настоящее время проводится много профилактических мероприятий, в рамках которых может быть остановлено любое транспортное средство, инспекторы могут проверить перевозимые грузы, — отметил Папорт. — Осмотрами багажника мы где-то отчасти предостерегаем совершение противоправных действий: у нас же на территории города и области совершаются кражи имущества, например — а мы являемся неотъемлемыми сотрудниками полиции, в задачи которой входит выявление и пресечение таких преступлений».

«Салон автомобиля инспектором фактически сразу же осматривается. Но тут не надо путать понятия осмотр и досмотр — это две большие разницы. Однако и не стоит забывать то, что в багажном отсеке транспортного средства начиная с 2000 года выпуска находится дублирующие идентификационные номера, которые сотрудник Госавтоинспекции вправе проверить — не только под капотом, но и в багажнике. Но, повторюсь, речь идёт именно об осмотре», — добавил начальник псковской УГИБДД.

Напомним, согласно законодательству РФ, досмотр транспортного средства сотрудник ГИБДД должен производить в присутствии понятых и с составлением соответствующего отдельного протокола, тогда как осмотр предполагает всего лишь визуальную оценку содержимого без вскрытия сумок и систем хранения.