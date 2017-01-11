Губернатор пообщался с жителями Линовского дома-интерната в Пыталовском районе

14:05, 11 января 2017, ПАИ

11 января в рамках рабочей поездки по Пыталовскому району губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он осмотрел помещения социального учреждения, пообщался с персоналом и пациентами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Директор социального учреждения Евгения Хмелева рассказала Андрею Турчаку, что в настоящее время здесь живут 24 человека, семь из них — инвалиды. Всего в интернате 25 мест, два из них — на платной основе.

В пищеблоке, где несколько лет назад был сделан ремонт, Андрей Турчак изучил меню, проверил, где и как хранятся продукты, обращая отдельное внимание на производителей. Большая часть продукции оказалась местной.

Директор соцучреждения также показала губернатору комнату отдыха с библиотекой, оборудованную для постояльцев.

В разговоре с жителями дома-интерната глава региона Андрей Турчак поздравил всех с прошедшим Новым Годом и Рождеством Христовым и спросил, довольны ли они отношением персонала и условиями проживания. «Мы всем довольны. Обижаться не на что», — ответила одна из жительниц.

После разговора с парализованным мужчиной, который недавно перенес инсульт, Андрей Турчак распорядился прислать в Линовский дом-интернат мобильный ФАП для комплексного обследования всех постояльцев.

Старшая медицинская сестра (фельдшер по образованию) рассказала главе региона о своем намерении перейти на работу в Скордовский ФАП и поинтересовалась, положены ли ей подъемные. Андрей Турчак посоветовал специалисту не торопиться с принятием окончательного решения и поручил председателю Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации проработать вопрос совмещения двух ставок — медсестры в доме-интернате и фельдшера в ФАПе.

В завершение визита губернатор Андрей Турчак поблагодарил сотрудников и руководство Линовского дома-интерната за работу. «У вас чисто, красиво. Все хорошо», — отметил он.