Популярный сервис выбора и подбора юристов и адвокатов

14:15, 11 января 2017, ПАИ

Большинство людей плохо ориентируются в законодательстве. Самостоятельно выиграть в суде, где Вам противостоят профессионалы знающие законы, нереально. Для отстаивания своих прав необходим грамотный защитник, который поможет отстоять Ваши права и законные интересы. Найти хорошего юриста довольно сложно, особенно специалиста узкого профиля с многолетней практикой. Для облегчения этой задачи, и оптимизации поиска юристов и адвокатов, был создан портал Юрпланета (urplaneta.ru).

Портал объединил профессиональных адвокатов и юристов из многих городов России. Они зарегистрированы на сайте и через сайт осуществляется обратная связь с ними. Опция подбора и выбора специалистов позволяет быстро найти юриста по любой тематике, опытного с многолетней практикой. Процесс поиска простой – на сайте следует разместить свои требования, а зарегистрированные специалисты ответят и укажут свои условия. Вы сравниваете стоимость и предлагаемые условия по срокам выполнения необходимых задач и выбираете исполнителя. Лучшие юристы России помогут Вам отстоять свои интересы и права, опираясь на законы и другие нормативные документы.

Если же вы занимаетесь адвокатской практикой или являетесь опытным юристом и имеете желание поработать с новыми клиентами, то после регистрации на сайте Вам предоставляется «личный кабинет» и возможность публикации полного списка предоставляемых услуг. На нашем портале Юрпланета, который является самым большим юридическим ресурсом России, зарегистрировано свыше 5000 адвокатов, юристов, адвокатских отделений и юридических компаний. Посещаемость сайта Юрпланета высокая, ведь на сайте систематически размещаются новости по изменению законодательства, статьи и аналитические обзоры по юридической тематике. На нашем сайте очень большой выбор адвокатов и юристов, поэтому Вы сможете легко и быстро получить несколько предложений. Вам останется только сделать выбор по цене и другим условиям предоставления услуг.

Предположим, у Вас возникла необходимость защитить свои интересы в гражданском суде с помощью опытных специалистов по праву – разместите на сайте Юрпланета заявку. Правовая помощь гарантируется как физическим, так и юридическим лицам по любому вопросу современного российского законодательства. Самые популярные юридические услуги:

• Арбитражные, гражданские и уголовные дела.

• Участие в делах по банкротству и возврату долгов.

• Защита прав потребителей.

• Консультации по минимизации рисков предпринимательской деятельности.

• Консультации по муниципальным и государственным закупкам.

• Мировые соглашения и другие вопросы субъектов права.

Окончательный расчет производится только после подтверждения выполнения договора, для этого на сайте предусмотрена опция безопасных сделок. На портале имеется сервис по проведению тендеров среди юристов и юридических компаний, который помогает выбрать оптимальное предложение, подходящее для выхода из конкретной ситуации.

Важная специализация сайта – отстаивание и защита интересов дольщиков и клиентов строительных компаний. Помощь оказывается еще на этапе оформления сделки на приобретение недвижимости в строящихся многоквартирных домах. Портал Юрпланета активно сотрудничает с «Обществом защиты потребителей», которое имеет огромный и успешный опыт по отстаиванию прав потребителей – клиентов строительных компаний.

На нашем сайте представлены авторитетные экспертные организации России, которые могут сделать самые различные экспертные исследования. Они могут сделать качественную экспертизу свай и фундаментов зданий, определить причины разрушения или повреждения различных сооружений и зданий. Кроме того, опытные эксперты проведут работы по определению объема, стоимости и сроков выполненных монтажных и строительных работ. Они выдадут экспертные заключения государственного образца по предоставленной сметной и проектной документации.

Экспертные организации проводят оценку технического состояния различных сооружений, зданий, а также определяют величину затрат на устранение выявленных дефектов. Они не только проводят обследование квартир, различных помещений и сооружений, но и проводят отраслевые и специализированные экспертизы:

• Землеустроительные экспертизы (соответствие норм при застройке земельного участка).

• Градостроительные экспертизы (соответствие зданий СНиП).

• Кадастровые экспертизы (заключение о кадастровой стоимости недвижимости, земельных участков и т.д.).

• Судебно-бухгалтерские и экономические экспертизы.

• Экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

• Патентоведческие, искусствоведческие, пожарно-технические, судебно-технические и другие экспертизы.

Статья 42 Конституции РФ декларирует право каждого человека на благоприятную для жизни окружающую среду. Контроль состояния окружающей среды осуществляют государственные органы. На портале Юрпланета объединены опытные эксперты, которые помогут оспорить решения и запреты государственных органов по промышленной безопасности. Они смогут провести достоверную экспертизу опасных промышленных объектов, газовых устройств и условия безопасного ведения работ.