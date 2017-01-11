Техническая керамика – совершенный материал для многих целей

14:17, 11 января 2017, ПАИ

Современные материалы предоставляют такие возможности применения, о которых мало кто мог подумать два десятка лет назад. В их число входит техническая керамика, обладающая уникальными свойствами. Специалисты называют ее одним из эффективных изделий нашего века.

Этот материал объединил множество различных, частично узкоспециализированных подвидов с феноменальными свойствами. Например, металлизированная керамика. Она использовалась при создании капители и балясин фасада Петербургского губернского кредитного общества – «Сплендид палас». Изготовленный в 1910 году, материал часто путают с позолотой, бронзой. Подробнее про металлизированные элементы можно узнать, пройдя по ссылке: http://www.svetorezerv.ru/products/ceramics/metallized-elements.

Что это такое

Технической керамикой называют ингредиенты, которые синтезируются искусственным образом. Химический состав, фазы производства могут быть разными. Все зависит от того, какую продукцию хотят получить в результате. Поэтому некоторые подвиды содержат глины в микроскопических долях, а другие не имеют её вовсе. Материалу присуща особая структура и строение. Ведь при создании задействованы специальные разработки.

Преимущества и сферы применения

Из-за уникальных свойств материал используется весьма активно. Его положительные качества – это:

непоколебимость перед перепадами температуры;

высокая антикоррозийность;

способность выдерживать магнитное поле;

прочность;

стойкость к солнечным лучам, атмосферному воздействию, химикатам.

Изделия из технической керамики применяются в различных областях промышленности. В стоматологии они служат сырьем для создания протезов. Также их с успехом используют в авиации, приборостроении. Некоторые виды встречаются в домашних условиях.

Изготовление

Производство этой разновидности керамики основано на специфических методиках. Согласно первому варианту порошкообразные массы прессуют. В этом случае получаются полностью спекшиеся вакуумные материалы. Они используются как диэлектрики во время работы с радиотехникой.

Второй метод представляет собой точечное измельчение. Чтобы получить материал в большом количестве, используют специальное оборудование. Это шарообразные, вибрационные или струйные мельницы. Они измельчают исходное сырье до размера 1-3 мкм.

Многие производители выпускают техническую керамику. Как выразился Е.В.Смолин, заместитель генерального директора Завода «Светорезерв», высокий уровень конкуренции гарантирует широкий выбор продукции.