Наладить производство колбасы из индюшатины планирует пыталовский фермер

14:56, 11 января 2017, ПАИ

Фермер из Пыталовского района Олег Фёдоров намерен наладить производство колбасы из индюшатины. Об этом он сообщил губернатору Псковской области Андрею Турчаку во время его визита, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 11 января глава региона в рамках рабочей поездки в Пыталовский район побывал в хозяйстве Фёдоровых, которые в 2016 году как начинающие фермеры получил грант в размере 1,5 млн рублей.

Олег Фёдоров показал Андрею Турчаку птичник, где он выращивает индюков, кур, гусей. По словам фермера, в прошлом году у него насчитывалось 800 птиц, но пришлось немного сократить поголовье.

Губернатор поинтересовался планами сельхозпроизводителя. Тот рассказал, что намерен на средства гранта приобрести шприц для изготовления колбасы и морозильную установку, построить новый птичник и коптильную камеру. Это позволит предпринимателю иметь замкнутый цикл производства: начиная с инкубатора для разведения птенцов, заканчивая выпуском готовой мясной продукции. Первую партию товара фермер планирует поставить на рынок региона к осени.

«Мы против химии и прочих добавок. У вас же все чистое?» - уточнил Андрей Турчак. Олег Фёдоров заверил, что все сырьё у него только натуральное.

Также глава региона поинтересовался участием фермера в сельскохозяйственных ярмарках в Пскове. «Да, бываем на больших ярмарках», - ответил он.

В беседе с журналистами Олег Фёдоров рассказал, что кроме разведения птицы занимается пчеловодством. Мёд он поставляет, в основном, в Псков и Новгород, в проекте – наладить продажу в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Андрей Турчак посетил ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», где пообщался с его руководителем Тофиком Вердиевым.

Глава региона спросил, где можно купить продукцию предприятия. Руководитель комбината ответил, что пока в Пскове и Великих Луках, при этом завод ведёт только оптовые продажи, но в планах - построить фирменный магазин, для чего уже приобретён земельный участок.

Тофик Вердиев также рассказал губернатору, что живёт и работает в Пыталовском районе уже 20 лет. С начала он хотел производить сыр, но тот получался слишком дорогим, тогда и перешёл на изготовление мясных изделий.

Андрей Турчак расспросил предпринимателя о трудностях и пообещал решить проблему с газом. «Документы подготовьте», - сказал он, а кроме того, посоветовал подумать о точках развития.