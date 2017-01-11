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Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
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В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело

В отношении руководителя ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта возбуждено уголовное дело, сообщает ГТРК «Псков». По данным телеканала, руководителю автотранспортного предприятия  могут инкриминировать злоупотребление должностными полномочиями. Основой для дела стали материалы проверки прокуратуры Псковской области, а еще ранее - Счетной палаты региона.

На фото: Александр Гизбрехт

Прокурорская проверка обнаружила, что Александр Гизбрехт сдал в аренду возглавляемому предприятию свой собственный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». За это Псковпассажиравтотранс на момент проверки заплатил директору почти четыре миллиона рублей.

При этом, по мнению Счетной палаты, директор предприятия имел право на такую сделку, только должен был ее согласовать с областным Комитетом по имущественным отношениям.

Прокуратура  же обнаружила в действиях Александра Гизбрехта нарушения антикоррупционного законодательства. «Самое главное, что предприятие имело в недавнем прошлом, в том числе, задолженность по заработной плате, а руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, совершал некие коррупционные действия. Вот расследование уголовного дела расставит все точки над «и» и даст ответы на те вопросы, которые возникли в ходе этой проверки», - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов.

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