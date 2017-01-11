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В Великих Луках мужчина ограбил посетителя бара

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгавардии по Псковской области.

Ночью 11 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из баров на проспекте Гагарина.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место через две минуты. Бармен пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил денежные средства у посетителя.

Подозреваемый, мужчина 1983 года рождения, был задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть отдела полиции.

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