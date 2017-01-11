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Политика

Псковский облизбирком напомнил партиям о необходимости предоставления финансовой отчетности

Избирательная комиссия Псковской области приступила к приему сведений о поступлении и расходовании средств региональными отделениями политических партий в IV квартале 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Срок представления отчетов – не позднее 30 января 2017 года. Проверка будет осуществляться по мере поступления сведений.

Четыре региональных отделения политических партий уже предоставили свои отчеты в избирком. По данным Управления Минюста РФ по Псковской области, в регионе зарегистрированы 48 отделений партий.

Напоминаем, что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии.
 

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