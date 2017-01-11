В день почитания Анастасии Узорешительницы в Пскове осужденные прошли обряд причастия

15:42, 11 января 2017, ПАИ

В честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в одноименном храме, расположенном на территории псковского следственного изолятора, состоялось праздничное богослужение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Великомученица Анастасия Узорешительница является покровительницей заключенных. Многие тюремные храмы часто носят имя этой святой, которая в первые годы христианства взяла на себя подвиг помогать узникам, томящимся в заключении», - сказали в ведомстве.

В день почитания святой в храме при СИЗО-1 священник отец Алексей провел праздничную божественную литургию. На ней присутствовали осужденные из числа отряда хозяйственного обслуживания. Все они готовились к богослужению и прошли обряд причастия.