В Пскове и Псковском районе сегодня пройдут массовые проверки водителей

16:05, 11 января 2017, ПАИ

11 января в Пскове и Псковском районе пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в специализированной роте ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области.

С 19:30 сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать нарушителей на территории областного центра, с 20:50 — в Псковском районе.

Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и нарушений правил перевозки детей.