В Пскове и Псковском районе сегодня пройдут массовые проверки водителей
11 января в Пскове и Псковском районе пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в специализированной роте ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области.
С 19:30 сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать нарушителей на территории областного центра, с 20:50 — в Псковском районе.
Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и нарушений правил перевозки детей.