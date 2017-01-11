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Общество

В Пскове и Псковском районе сегодня пройдут массовые проверки водителей

11 января в Пскове и Псковском районе пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в специализированной роте ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области.

С 19:30 сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать нарушителей на территории областного центра, с 20:50 — в Псковском районе.

Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и нарушений правил перевозки детей.

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