Андрей Турчак поручил проработать возможность реконструкции Дома культуры в Пыталово за счёт Фонда кино

16:05, 11 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Пыталовский район 11 января посетил Дом культуры в посёлке Белорусский. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, во время осмотра этого объекта был поднят вопрос о ремонте Дома культуры в Пыталово. Глава региона заметил, что учреждение не может попасть в программу по реконструкции сельских домов культуры, так как расположено в райцентре. Он предложил подготовить документы и подать заявку в Фонд кино, по программе которого в Пыталово можно было бы сделать киноконцертную площадку.

«Мы подготовим сметы и все необходимые документы для заявки», - пообещала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

Что же касается Дома культуры в посёлке Белорусский, то на его ремонт были выделены 500 тысяч рублей. Андрей Турчак спросил, какие работы удалось выполнить на эти средства. Ему рассказали, что была обновлена электрика, отремонтированы полы, в тоже время отмечалось, что в целом здание находится в хорошем состоянии, потому что «строилось на века».

Губернатор уточнил, сколько у Дома культуры филиалов и какие работы в них необходимо выполнить. Главе региона ответили, что филиалов всего семь и все они находятся в разном состоянии, например, уже направлена заявка на ремонт крыши в одном из них.

Зашёл Андрей Турчак и в библиотеку. Здесь главе региона рассказали, что много книг поступает от местных жителей, а вот на закупку новых изданий выделяется совсем мало средств. Например, в прошлом году были куплены всего 67 книг. «Сейчас средства идут на компьютеризацию больше, чем на закупку книг», - посетовала заведующая библиотекой Татьяна Кудровец.

Встал вопрос и о новом занавесе для сцены. На это губернатор ответил, что первостепенными задачами всё же является замена окон в здании, ремонт туалета, а уже потом можно будет подумать и о костюмах.

На базе Белорусского Дома культуры работает 14 творческих кружков, в которых занимается более 150 человек. Репетицию одного из них — хора пенсионеров «Сударушки» — застал глава региона. В разговоре участники коллектива посетовали на то, что им нужны новые сценические платья. Андрей Турчак пообещал подарить им от себя лично новый баян и концертные костюмы, которые сошьют на псковской швейной фабрике «Славянка».