«Инициатива Псков» внесла предложения по подготовке к Международным Ганзейским дням 2019 года

16:14, 11 января 2017, ПАИ

11 января глава Пскова Иван Цецерский встретился с представителями общественно-полезного союза «Инициатива Псков» (Германия) под руководством управляющей делами организации Марты Фаренкамп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Немецкие партнеры озвучили ряд предложений в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням в Пскове в 2019 году. Так, была вновь поднята тема организации велопробега, который стартует в 2018 году в Ростоке (Германия), где Псков перенимает ганзейскую эстафету. На протяжении всего маршрута участники акции будут рассказывать встречающим городам Европы о Пскове, его сотрудничестве с «Инициативой Псков» и о Ганзейском движении. Напомним, идея акции была озвучена немецкими партнерами на встрече с партнерами в ноябре прошлого года.

Иностранные гости также предложили включить в перечень мероприятий проведение театрального фестиваля «Другое искусство» с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что «это позволит привлечь внимание к вопросам реализации доступной среды в России».

Кроме того, среди идей «Инициативы Псков» было обеспечение туристических маршрутов для инвалидов. Немецкие партнеры выразили готовность создать для людей с ограниченными возможностями условия для знакомства с одним из туристических объектов: оборудовать специализированной аудио-, видеоаппаратурой и другими устройствами. И. Цецерский отметил необходимость учесть при этом антивандальную защищенность оборудования: «Важно сохранить те блага, которые создаются для псковичей и гостей города».

Он также поддержал идеи немецких партнеров и подтвердил готовность оказать содействие в их реализации.

Отметим, немецкая делегация находится в Пскове с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встречи с начальником Главного управления социальной защиты населения Псковской области с Арменом Мнацаканяном и посещение ряда учреждений, являющихся немецко-русскими социальными проектами.