Псковские пограничники выявили контрабандную партию сигарет

16:26, 11 января 2017, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска через государственную границу «Себеж» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили контрабандную партию табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 11 января в пункт пропуска прибыл грузовой состав, следующий в сопредельное государство. При его осмотре в технологических полостях двух вагонов типа «цистерна» сотрудники контрольных органов обнаружили признаки, свидетельствующие о постороннем вмешательстве в его конструкцию и возможном наличии тайника.

Пограничникам потребовалось всего несколько минут на проведение досмотра подозрительных цистерн, по результатам которого в полом пространстве рам над колесными парами была выявлена незадекларированная табачная продукция отечественного производства.

Всего из укрытий было извлечено более 1100 пачек сигарет, предварительная сумма оценки которых составила около 43 тысяч рублей.

Изъятые табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостовер-ное декларирование товаров».