Псковичей приглашают на литературный вечер, посвященный творчеству Льва Малякова

16:32, 11 января 2017, ПАИ

15 января в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) пройдет литературный вечер, посвященный творчеству псковского поэта и прозаика Льва Малякова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В программе примут участие родственники Льва Малякова, друзья, члены Псковской писательской организации, учащиеся средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова города Пскова.

На встрече прозвучат стихи и отрывки из произведений автора. Гости познакомятся с биографией Льва Малякова, услышат воспоминания. Мероприятие будет сопровождать книжная выставка произведений поэта и прозаика, книги с автографами автора.



Вход свободный.