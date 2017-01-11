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Культура

Псковичей приглашают на литературный вечер, посвященный творчеству Льва Малякова

15 января в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) пройдет литературный вечер, посвященный творчеству псковского поэта и прозаика Льва Малякова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В программе примут участие родственники Льва Малякова, друзья, члены Псковской писательской организации, учащиеся средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова города Пскова.

На встрече прозвучат стихи и отрывки из произведений автора. Гости познакомятся с биографией Льва Малякова, услышат воспоминания. Мероприятие будет сопровождать книжная выставка произведений поэта и прозаика, книги с автографами автора.
 
Вход свободный.

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