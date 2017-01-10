В Великих Луках презентовали три новых спортивных объекта

17:06, 11 января 2017, ПАИ

В Великих Луках прошла презентация новых спортивных объектов. В мероприятии приняли участие руководители города, руководители и тренеры спортивных образовательных учреждений, спортсмены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Один из них – Центр подготовки велосипедистов в Зеленой зоне. Как пояснил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Александр Гаврилов, велосипедный спорт включен в перечень базовых видов спорта Псковской области. В Великих Луках работают МБОУ ДО «ДЮСШ № 3 «Олимпия» и отделение велоспорта Псковского регионального Центра подготовки. В этих спортивных школах занимаются около 400 человек. Но, как отметил А. Гаврилов, тренировочный процесс из-за отсутствия специализированных объектов проходит на дорогах общего пользования, что сопряжено с высоким риском для здоровья и жизни обучающихся.

Центр по подготовке велосипедистов, строительство которого началось в Зеленой зоне, предназначен для безопасных тренировок спортсменов. Кроме того, здесь можно будет проводить как занятия с начинающими спортсменами, так и различные виды соревнований, в том числе групповые и командные гонки. Также на базе этого Центра планируется создать все условия для активного круглогодичного отдыха всех жителей города с предоставлением в прокат спортивного инвентаря (велосипедов, лыж, коньков, санок), услуг для занятия на спортивных снарядах и на открытых спортивных площадках.

В Северном микрорайоне планируется возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, крытым катком, залами для спортивных занятий. На ледовой площадке размером 60х30 метров можно будет кататься на коньках, играть в хоккей и проводить различные соревнования. Как заметил выступающий, все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

Еще один спортивный объект с плавательным бассейном будет возведен на улице Ботвина, 28. Там, кроме основного бассейна и бассейна для начинающих, предусмотрен зал для спортивных игр (настольный теннис и бильярд).

В свою очередь заместитель главы города Сергей Агарев подчеркнул, что В Великих Луках уделяется большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. «Строительство новых спортивных объектов будет способствовать тому, что молодежь будет заинтересована остаться в городе. А это окажет положительное влияние на подъем и развитие промышленного потенциала», – сказал он.

Также С. Агарев отметил, что город Великие Луки всегда был промышленной, культурной и спортивной столицей региона, и акцентировал внимание на том, что эти спортивные объекты возводятся не только для профессиональных спортсменов, а для всех жителей города, которые хотят вести здоровый образ жизни.

Все участники заседания сошлись во мнении, что возможность проводить велотренировки, предоставлять лед для великолукской хоккейной команды и приобщать к этому виду спорта молодежь, расширять круг желающих заниматься в бассейне – все это будет способствовать развитию физкультуры и спорта и популяризации здорового образа жизни среди жителей Великих Лук.