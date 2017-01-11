0
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
15:51
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
Еще новости
Происшествия

Пьяный житель Дно угнал ВАЗ своей знакомой и попал в ДТП

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили личность молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в новогодние праздники 23-летний  ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отвезти своего приятеля к нему домой в одну из деревень Дновского района.

Для этого подозреваемый проник в гараж своей знакомой у дома по улице Васильева и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, угнал принадлежащий ей автомобиль ВАЗ. На этой машине он доехал до  места назначения, но на обратном пути не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Угнанный ВАЗ с техническими повреждениями также был обнаружен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 1
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 8
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
10 января 2017
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
10 января 2017
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты

Идет загрузка...