Пьяный житель Дно угнал ВАЗ своей знакомой и попал в ДТП

16:41, 11 января 2017, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили личность молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в новогодние праздники 23-летний ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отвезти своего приятеля к нему домой в одну из деревень Дновского района.

Для этого подозреваемый проник в гараж своей знакомой у дома по улице Васильева и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, угнал принадлежащий ей автомобиль ВАЗ. На этой машине он доехал до места назначения, но на обратном пути не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Угнанный ВАЗ с техническими повреждениями также был обнаружен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.