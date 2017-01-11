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Культура

Молодёжный концерт завершит Рождественский фестиваль в Пскове

12 января в 18:00 в Городском культурном центре Пскова состоится концерт, завершающий череду мероприятий Рождественского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Организаторами фестиваля выступают Псковский городской молодежный центр, Управление культуры администрации Пскова и муниципальное предприятие «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Перед зрителями выступят молодежные коллективы города.

Кроме того, будут объявлены победители конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества, который проходил в декабре. В нем приняли участие более 10 учреждений и 15 индивидуальных мастеров. Всего на конкурс были представлены 90 работ в разных техниках исполнения.

Все собранные за время Рождественского фестиваля денежные средства будут переданы маме трехлетней Дианы Мищенковой. У девочки сложное генетическое заболевание: ее организм не способен расщеплять белок, и для полноценной жизни ребенка необходимо специальное питание.

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