0
15:49
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
09:12
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
21:10
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
17:13
Итоги строительства и ЖКХ - 2016
15:02
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
17:33
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Еще новости
Экономика

Более 68 тысяч саженцев пионов из Китая не пропустили через границу в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии более 68 тысяч саженцев древовидных пионов, выращенных в Китае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.  

Причина запрета - несоответствие сведений о количестве груза, указанного в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии, а также номера автотранспортного средства. 

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
11 января 2017
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза 4
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
11 января 2017
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
10 января 2017
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
05 января 2017
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот 19
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

Идет загрузка...