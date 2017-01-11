Более 68 тысяч саженцев пионов из Китая не пропустили через границу в Псковской области

17:20, 11 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии более 68 тысяч саженцев древовидных пионов, выращенных в Китае. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие сведений о количестве груза, указанного в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии, а также номера автотранспортного средства.

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.