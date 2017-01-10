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Псковские пожарные и спасатели устроили ледовые баталии

10 января на ледовом поле автотранспортной части Главного управления МЧС России по Псковской области прошел товарищеский матч. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

«Ледовые баталии спасателей и пожарных - яркое, впечатляющее действо. На ледовом поле, как и на огненном фронте, они целиком отдают себя делу», - отметили в управлении МЧС.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Как отметили сами игроки, хоккей хорошо влияет на внимание, так как нужно быстро анализировать действия других, следить за ними, это развивает командный дух и делает человека более собранным. Кроме того, по их словам, играя в хоккей, человек больше познает свое тело и лучше начинает его контролировать, ведь нужно поддерживать равновесие на коньках, при этом меняя направление и скорость движения. Выносливость в этой игре, добавили спортсмены-любители, также занимает важное место, ведь темп игры довольно высок, и нужно быть физически подготовленным к таким нагрузкам.

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