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Общество

Студенческое объединение «Дебют» из Пскова стало призёром Всероссийского форума «Волонтёры России»

Лауреатом II степени  Всероссийского Форума «Волонтёры России» в номинации «Лучший проект» стало  студенческое объединение «Дебют» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, организатором конкурса стал Виртуальный институт развития  образования.

Для участия в нём коллеж искусств в лице студенческого объединения представил проект акции «Экологические уроки «Ура! Природа!», рассказала руководитель «Дебюта», преподаватель  Снежана Власова.

«Ура! Природа!» - это совместный проект, который реализуют студенты 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством преподавателей Снежаны Власовой и Раисы Шалухиной и общественное движение «За чистый берег». Его цель - экологическое просвещение младших школьников через игровую деятельность.

Задачи проекта: формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, экологической культуры и экологического сознания, усиление  региональной направленности экологического образования, формирование  чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, улучшение экологической обстановки в  Пскове и области.

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