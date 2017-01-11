Студенческое объединение «Дебют» из Пскова стало призёром Всероссийского форума «Волонтёры России»

17:33, 11 января 2017, ПАИ

Лауреатом II степени Всероссийского Форума «Волонтёры России» в номинации «Лучший проект» стало студенческое объединение «Дебют» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, организатором конкурса стал Виртуальный институт развития образования.

Для участия в нём коллеж искусств в лице студенческого объединения представил проект акции «Экологические уроки «Ура! Природа!», рассказала руководитель «Дебюта», преподаватель Снежана Власова.

«Ура! Природа!» - это совместный проект, который реализуют студенты 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством преподавателей Снежаны Власовой и Раисы Шалухиной и общественное движение «За чистый берег». Его цель - экологическое просвещение младших школьников через игровую деятельность.

Задачи проекта: формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, экологической культуры и экологического сознания, усиление региональной направленности экологического образования, формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, улучшение экологической обстановки в Пскове и области.