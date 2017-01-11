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Двое мужчин попытались перебросить на территорию колонии в Крюках телефоны в бутылках

Сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области (деревня Крюки Островского района) предотвратили попытку переброса осужденным запрещенных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На прилегающей к режимному учреждению территории были задержаны два гражданина, пытавшиеся перебросить через основное ограждение лицам, отбывающим наказание, две пластиковые бутылки. При вскрытии в них были обнаружены 2 мобильных телефона, 3 сим-карты, столько же зарядных устройств, USB-гарнитуры.

В отношении одного из правонарушителей составлен протокол об административной ответственности, проводится проверка.

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