11 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» на псковской сцене

17:46, 11 января 2017, ПАИ

На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш», показ которого состоится 5 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, почти все билеты проданы. Поэтому, как сообщили Псковскому агентству информации в театре, по многочисленным просьбам зрителей, в рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет дополнительный показ постановки. Спектакль состоится 11 февраля в 20:00 на малой сцене. Билеты на него уже в продаже.

В театре напомнили, что малая сцена вмещает не много зрителей и призвали всех желающих поторопиться с покупкой билетов. Их можно приобрети на официальном сайте фестиваля, кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже.

«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - лирическая комедия от режиссера Бориса Бирмана, которая поставлена по рассказам писателей Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

«Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи», - отметили в театре.

Добавим, с полной афишей Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь - http://pushfest.ru/#events.