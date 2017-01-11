0
17:46
11 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» на псковской сцене
13:44
Псковская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор в новый проект
10:27
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
15:15
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
11:28
Более 100 тысяч человек побывали в псковских театрах и филармонии в 2016 году
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
12:10
Псков вошел в первую десятку самых популярных городов России на Рождество
Еще новости
Культура

11 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» на псковской сцене

На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш», показ которого состоится 5 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, почти все билеты проданы.  Поэтому,  как сообщили Псковскому агентству информации в театре, по многочисленным просьбам зрителей, в рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет дополнительный показ постановки. Спектакль состоится 11 февраля в 20:00 на малой сцене. Билеты на него уже в продаже.

В театре напомнили, что  малая сцена вмещает не много зрителей и призвали всех желающих поторопиться с покупкой билетов. Их можно приобрети на официальном сайте фестиваля, кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже.

«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - лирическая комедия от режиссера Бориса Бирмана, которая поставлена по рассказам  писателей Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

«Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи», - отметили в театре.

Добавим, с полной афишей Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь -  http://pushfest.ru/#events.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» на псковской сцене
11 января 2017
11 февраля состоится дополнительный показ спектакля «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» на псковской сцене
Псковская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор в новый проект
11 января 2017
Псковская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор в новый проект
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
11 января 2017
В Псковской областной филармонии состоялся Рождественский концерт
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
10 января 2017
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку 3
Более 100 тысяч человек побывали в псковских театрах и филармонии в 2016 году
10 января 2017
Более 100 тысяч человек побывали в псковских театрах и филармонии в 2016 году
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
Псков вошел в первую десятку самых популярных городов России на Рождество
09 января 2017
Псков вошел в первую десятку самых популярных городов России на Рождество
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Идет загрузка...