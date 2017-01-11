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Общество

День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января

12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Как пишет сalend.ru, соответствующий Указ президента РФ № 1329 был подписан 29 декабря 1995 года.

Ранее, 12 января 1722 года, Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору». Также устанавливались основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности прокуроров.

Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры, одной из выдающихся фигур которой стал Павел Иванович Ягужинский (1683-1736). 18 января 1722 года Ягужинский был назначен первым генерал-прокурором Сената и очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах Российского государства.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

В свой профессиональный праздник работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки. 

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