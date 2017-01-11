Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась

18:16, 11 января 2017, ПАИ

В период новогодних праздников в Псковской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. В целом по региону по сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 13%, по городу Пскову – на 22,1%, сообщили Псковскому агентству информации в областном Управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются единичные лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) и В», - отметили в Роспотребнадзоре.

В Управлении добавили, что в Пскове заболеваемость совокупного населения не превышает значение эпидемического порога. По области эпидпорог превышен на 4,7% за счет населения старше 15 лет. Групповых заболеваний не зарегистрировано.

В рамках профилактики гриппа псковичам советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте и пользоваться маской. Также следует избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

Рекомендуется регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Советуют регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух.

Также стоит как можно больше есть продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), и блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача можно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — необходимо начать приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

«Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой», - призвали жителей региона в Роспотребнадзоре.