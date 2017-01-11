126 обращений поступили на «горячую линию» псковского Роспотребнадзора в декабре

18:36, 11 января 2017, ПАИ

За декабрь 2016 года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили 126 обращений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении, 16 звонков касались санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе 4 обращения были о питьевой воде и питьевом водоснабжении, по три - об условиях проживания в жилых помещениях, о сборе, использовании отходов производства и потребления, о пищевых продуктах. Два человека поинтересовались организацией питания населения и один планировкой и застройкой городских и сельских поселений.

По вопросам защиты прав потребителей поступили 107 обращений. Люди жаловались на нарушение правил продажи отдельных видов товаров (96 звонков), в том числе продовольственных товаров (1), текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви (27), технически сложных товаров (44), парфюмерно-косметических товаров (2), автомобилей (1), изделий из драгоценных металлов и камней (1), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (1), мебели (7), строительных материалов и изделий (7), непериодических изданий (3), непродовольственных товаров бывших в употреблении (1), алкогольной продукции (1).

Ещё 11 человек обратились по поводу нарушения прав потребителей при выполнении работ или оказании услуг. При этом 8 звонивших интересовались бытовыми услугами, по одному - услугами общественного питания, медицинскими услугами и услугами ЖКХ.

К категории «прочие» относились три обращения и все они касались лицензирования и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.