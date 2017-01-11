Дональд Трамп надеется поладить с Владимиром Путиным

19:33, 11 января 2017, ПАИ

В ходе пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп не дал конкретный ответ на вопрос о том, приказал ли президент России Владимир Путин провести хакерские атаки. Он упомянул контакты с разведсообществами. «Такие встречи засекречены,— отметил Дональд Трамп.— Все эти новости (по поводу которой проводилась встреча) — сфабрикованы».

«Данная информация не должна была быть обнародована»,— сообщил Дональд Трамп. «Хакерские атаки совершаются различными странами,— добавил он.— За хакерскими атаками может стоять и Китай».

«Кто-то взломал сервера Демпартии. Хакерские атаки нельзя допускать, но мы извлекли из них урок: была найдена новая тема для дебатов»,— уточнил Дональд Трамп.

Говоря об отношениях с президентом РФ, Трамп отметил: «Если Путину нравится Дональд Трамп — это актив. Надеюсь, что мы сможем поладить». На возможность возможной кражи информации своей команды в ходе визитов за рубеж, избранный президент США пообещал соблюдать все правила безопасности. «Я — очень осторожный человек»,— отметил он.

Дональд Трамп уточнил, что у него нет ни бизнеса, ни займов в России, пишет Коммерсант.