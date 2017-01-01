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Соцсфера

Роспотребнадзор: В России от гриппа скончались шесть человек

С начала эпидсезона от последствий гриппа в России погибли пять человек. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

После пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Манухина сообщила РИА Новости, что в Пензе от последствий гриппа умер еще один человек. Всего жертвами заболевания в России стали шесть человек.

По словам Манухиной, мужчина скончался в пензенской больнице 7 января, так как поздно обратился за медицинской помощью. «Молодой человек 38 лет, не привитый, скончался от гриппа в одной из пензенских больниц. У него было позднее обращение (за медицинской помощью). Он имел сопутствующие заболевания, хроническое заболевание верхних дыхательных путей», — сказала собеседница агентства.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России возможно нарастание заболеваний гриппом во второй половине января — феврале 2017 года.

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