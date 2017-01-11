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Общество

Виниловым пластинкам предрекли популярность на уровне 1980-х годов

Продажи виниловых пластинок продолжат расти и достигнут пика в 2017 году. Такой прогноз консалтинговой компании Deloitte в среду, 11 января, представило издание Financial Times.

По данным Deloitte, наступивший год станет седьмым по счету, когда доходы рынка винила будут увеличиваться в темпе, измеряемом двузначными числами. В 2017-м от продаж пластинок ожидаются прибыли в размере от 800 до 900 миллионов долларов.

По словам аналитиков, у сектора есть шансы достичь отметки в миллиард долларов — впервые с 1980-х годов.

«Это не возрождение, а временная вспышка», — считает представитель Deloitte Пол Ли.

Как заявляют эксперты, рост продаж вызван вернувшейся модой на винил среди меломанов.

В марте 2016-го сообщалось, что выручка от продаж винила превысила доходы музыкальных интернет-сервисов. В Великобритании в ушедшем году продажи пластинок достигли высшей точки за 25 лет.

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