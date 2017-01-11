В Пыталово может появиться кино-концертная площадка

20:32, 11 января 2017, ПАИ

В Пыталово может появиться кино-концертная площадка. Предложение о ее создании на базе здания бывшего Пыталовского районного кинотеатра прозвучало в среду, 11 января, в ходе визита губернатора Псковской области Андрея Турчака в муниципалитет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Реконструировать здание предлагается за счет различных источников: областной программы «Культура», за счет средств программы по ремонту сельских домов культуры партии «Единая Россия» и федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов.

Губернатор Андрей Турчак предложение поддержал и поручил главе администрации Пыталовского района Ларисе Сидорук и председателю госкомитета по культуре Жанне Малышевой проработать вопрос.

Вопрос создания кино-концертной площадки в Пыталово был поднят во время осмотра Дома культуры в пос. Белорусский. Сейчас из-за отсутствия развлекательного центра в Пыталово основные культурно-массовые мероприятия проводятся в Белорусском ДК. За минувший год здесь побывало более 10 тыс человек. Также в этом здании размещается сельская библиотека.

В самом Доме культуры пару лет назад был выполнен косметический ремонт, заменены окна на 1-ом этаже и приобретено новое оборудование. В минувшем году за счет средств областного бюджета привели в порядок зрительный зал: переделали потолок, заменили электропроводку, отремонтировали сцену и покрасили полы.

В ходе осмотра глава районной администрации Лариса Сидорук и руководитель Дома культуры Марина Данилина обратились к губернатору Андрею Турчаку с просьбой выделить 400 тыс рублей на приобретение нового занавеса. В ответ глава региона заметил, что здание больше нуждается в замене окон на втором этаже и ремонте санузлов.

На базе Белорусского ДК работает 14 творческих кружков, в которых занимается более 150 человек. Репетицию одного из них — хора пенсионеров «Сударушки» — застал глава региона. В разговоре участники коллектива посетовали на то, что им нужны новые сценические платья. Андрей Турчак пообещал подарить им от себя лично новый баян и концертные костюмы, которые сошьют на псковской швейной фабрике «Славянка».