Все поезда в Голландии перешли на энергию ветра

20:45, 11 января 2017, ПАИ

Все поезда в Голландии теперь работают на электричестве, выработанном с помощью ветрогенераторов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на национальную железнодорожную компанию Nederlandse Spoorwegen.

«С 1 января 100% наших поездов работают на энергии ветра», — сообщил представитель компании Тон Боон. Голландская компания Eneco выиграла объявленный Nederlandse Spoorwegen двумя годами ранее тендер и заключила договор на 10 лет. Перевести все поезда на ветроэнергетику предполагалось к январю 2018 года, но специалисты решили задачу на год раньше. Как отмечает Боон, этому поспособствовало увеличение количества ветряков в стране и на побережье Нидерландов.

Как сообщают представители Eneco и Nederlandse Spoorwegen, работа одного ветряка на протяжении часа способна обеспечить движение одного поезда на протяжении почти 200 км. В день Nederlandse Spoorwegen перевозит более полумиллиона пассажиров на 5,5 тыс. поездах. К 2020 году компания надеется снизить расходы энергии на одного пассажира на 35% по сравнению с 2005 годом.