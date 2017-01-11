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Общество

Больше половины россиян брали в долг у родственников для погашения кредита

В 2016 году россияне, столкнувшиеся с трудностями по кредитным выплатам, чаще всего предпочитали брать деньги в долг у родственников и друзей. Об этом говорится в опубликованном в среду, 11 января, мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет Лента.ру.

Согласно данным исследования, такой возможностью пользуются 54,7 процента респондентов, 16,2 процента получили безвозмездную помощь от родственников и друзей, 13,7 процента ничего не делали и только 12,5 процента опрошенных нашли новые источники дохода — сменили работу или нашли дополнительную.

В 2016 году 70 процентов россиян не имели каких-либо задолженностей, отмечают эксперты. У оставшихся основным видом задолженности являлись займы, оформленные в банках и местах продаж товаров и услуг. Об этом сообщил каждый пятый опрошенный. Около шести процентов респондентов имели долги перед частными лицам, четыре — по ипотеке в рублях. Лишь 0,2 процента оказались должниками валютной ипотеки.

Кроме того, вероятность наличия долгов у населения увеличивается с ростом уровня образования — среди респондентов с образованием ниже профессионального доля имеющих задолженности составляет 26 процентов, в группе респондентов со средним профессиональным образованием — 30 процентов, с высшим образованием — 34 процента.

В третьем квартале 2016 года ЦБ зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций (МФО) в стране — почти на 500 единиц.

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